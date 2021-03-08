«الدبيبة» يُناشد النوّاب تغليب مصلحة الوطن وتوحيد المجلس

ناشد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أعضاء مجلس النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس في ملتقاهم بسرت وأن يغلبوا مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة الضيقة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة على الفور وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة إلى مرحلة أخرى.

ودعا رئيس الحكومة، في كلمة وجهها إلى أعضاء مجلس النواب بمناسبة عقدهم جلسة خاصة للنظر في منح الثقة للحكومة “إلى عدم عرقلة المسار الانتخابي الذي أوصت به مخرجات جنيف، وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقية ونزيهة”.

وأضاف الدبيبة: “أتحدث إليكم قبل أن تتمكن الحكومة الجديدة من العمل ومباشرة مهامها كجيش لهذا الشعب تعالج أزمة الكهرباء وتحرك عجلة الاقتصاد لتنقضي أزمة الطوابير أمام المصارف وأرى الليبيين يتلقون علاج الكورونا كما يليق بهم”.

وأكد رئيس حكومة الوحدة أن مسار تشكيل الحكومة تضمن جهودا مضنية للحصول على الأفضل، وأن الأزمة اليوم هي أزمة صراع وحرب وثقة وأزمة قبول وتأييد ودعم تتطلب الواقعية والاستيعاب.

وعبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن أمله أن لا تواجه الحكومة عدم منح الثقة وعرقلة المسار السياسي وتمديد أعمار الأجسام الحالية وما صاحبها من انهيار اقتصادي وتردي في الأوضاع المعيشية وضياع سيادة الوطن، حسب وصفه.