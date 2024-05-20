«الدبيبة» يُناقش أوجه التعاون بين ليبيا والسعودية

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى ليبيا أحمد الشهري، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحث اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، عودة الخطوط السعودية لتنفيذ الرحلات الجوية من خلال عدد من المطارات الليبية، بالإضافة إلى متابعة مذكرات التعاون المبرمة بين عدد من المؤسسات الليبية والسعودية.

وأكد السفير السعودي حرص بلاده على تفعيل العلاقات بين البلدين ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.