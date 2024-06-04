الدبيبة يُناقش الأوضاع الأمنية والخدمية ببلديات الساحل الغربي

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع موسع، مساء اليوم، الأوضاع الأمنية والخدمية ببلديات الساحل الغربي.

وحضر الاجتماع عمداء بلديات الساحل الغربي، ورئيس الأركان العامة ومعاونه، ومدير أمن الزاوية، وعدد من الأجهزة الأمنية العاملة ببلديات الساحل الغربي، ووكيل وزارة الحكم المحلي، بحضور وزير المواصلات، ومديري الأجهزة التنفيذية، ووكيل وزارة الصحة للشؤون التقنية، ومدير مكتب وزير الداخلية.

وقدم رئيس الأركان العامة ومعاونه، موقفا حول الأوضاع الأمنية ببلديات الساحل الغربي، واستعرضا الأحداث الأمنية التي وقعت خلال العام الحالي وأسبابها، وعددا من المشاكل المتعلقة بالتهريب وبيع المخدرات، والإجراءات المتخذة بشأنها، والأوضاع ببلدية الجميل بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، إلى جانب الأعمال المنفذة بصيانة وتطوير معبر رأس جدير والخطوات المزمع اتخاذها بهدف تنظيمه.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة مواجهة الأوضاع الأمنية، وتوحيد الجهود لضبط الأمن ومكافحة الظواهر الهدامة، وكلف رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية بوضع خطة مشتركة لبسط الأمن.

كما شدد الدبيبة على ضرورة تكاثف المواطنين والبلديات لدعم الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها، منبّهًا إلى أهمية نزع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون حتى يستقر الساحل الغربي وكل بلدياته، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.