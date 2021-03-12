«الدبيبة» يُناقش الخطة الوطنية للتطعيم ضد كورونا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الخميس، اجتماعاً ضم الدكتور خليفة البكوش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، والدكتور بدر الدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فقد ناقش الاجتماع الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وفق الأولويات المعدة لذلك، وكذلك الآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

هذا وأبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية استياءه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض، حيث أوضح أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم، وفق قوله.