«الدبيبة» يُناقش برامج التعاون العسكري مع تركيا

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية وبصفته وزير الدفاع البرامج التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي دفاع ليبيا وتركيا.



جاء ذلك خلال استقباله، الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابليس، رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين غوراك، والوفد المرافق له، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد ومعاونه الفريق صلاح النمروش، وعدد من قيادات وزارة الدفاع الليبية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء ناقش برامج التعاون بين رئاستي الأركان بالبلدين، وعدداً من البرامج التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي دفاع البلدين.

ونقل غوراك رسالة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، أكد فيها على العلاقات التاريخية بين البلدين، والعمل على تطويرها في كافة المجالات وأهمها المجال العسكري والأمني.