«الدبيبة» يُناقش رؤية الاتحاد الأفريقي لمشروع المصالحة الوطنية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمقر انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا مساء الخميس، عقب انتهاء أعماله، بوزير خارجية الكونغو ووفد الاتحاد الأفريقي المشارك في أعمال المؤتمر.

وخُصِصَ اللقاء لمناقشة رؤية الاتحاد الإفريقي لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يستطيع الاتحاد الأفريقي القيام بدور إيجابي في هذا الملف، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأفاد وزير خارجية الكونغو، بأنه قام بلقاء رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لمناقشة ملف المصالحة الوطنية، وضرورة تظافر الجهود في هذا الملف.

وأعرب الوزير عن سعادته لزيارة طرابلس وأن يراها بهذا المظهر الجيد، والظروف الجيدة التي تعيشها المدينة.

من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على أهمية دور الاتحاد الإفريقي في ملف المصالحة.