«الدبيبة» يُناقش مع أعيان مصراتة أولويات المرحلة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع عدد من أعيان وحكماء مدينة مصراتة، خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة.

وشارك في اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المستشار خليفة الزواوي رئيس المجلس المحلي السابق مصراتة، والشيخ محمد الرجوبي رئيس مجلس أعيان مصراتة، والشيخ إبراهيم بن غشير عضو المجلس الانتقالي، والشيخ عبد السلام كريم نائب رئيس مجلس الأعيان، وشهد اللقاء حضور رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبوفناس.

وتناول النقاش ما تحقق ضمن الاتفاق التنموي الموحد، خاصة فيما يتعلق بضبط الإنفاق العام وإنهاء مظاهر الإنفاق الموازي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على قوة الدينار الليبي.

كما شدد الحاضرون على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني، ودعم مسارات التوافق، بما يضمن استقرار الدولة ويخدم المصلحة العليا للبلاد.