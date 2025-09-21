الدبيبة يُهنئ فريق «الأهلي طرابلس لكرة السلة» بالتألق في «كأس العالم للأندية»

تقدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بأحرّ التهاني والتبريكات إلى فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة، وذلك بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية أبطال القارات، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في تاريخ كرة السلة الليبية والأفريقية.

وأكد الدبيبة في تهنئته أن هذا الإنجاز يُمثّل لحظة فخر واعتزاز لكل الليبيين، ويُثبت أن ليبيا قادرة بشبابها على اعتلاء منصات التتويج العالمية وصناعة التاريخ، معربًا عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري لتحقيق هذا الإنجاز المشرف.

المجلس الأعلى للدولة يُهنئ نادي الأهلي الرياضي بتحقيق المركز الثالث عالميًا في بطولة كرة السلة

تقدّم المجلس الأعلى للدولة بأحر التهاني والتبريكات إلى نادي الأهلي الرياضي، وجماهيره الوفية، وإلى كافة عشاق الرياضة في ليبيا، بمناسبة الفوز التاريخي على فريق فلامنغو البرازيلي، وتحقيق المركز الثالث في بطولة العالم لكرة السلة، المقامة في سنغافورة.

وأكد المجلس في بيان التهنئة أن هذا الإنجاز لا يُعد فخرًا للنادي فقط، بل يُمثل إنجازًا وطنيًا كبيرًا يُبرز الكفاءات الرياضية الليبية، ويؤكد أن شباب ليبيا قادرون على التميز والتألق في المحافل الدولية.

واختتم المجلس تهنئته بتمنياته لنادي الأهلي الرياضي بمزيد من النجاحات على المستويين العربي والدولي، مؤكدًا دعمه المستمر للرياضة الليبية وتطويرها.