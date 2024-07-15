«الدبيبة» يُوجه بإنشاء هيئة مختصة بمرض السكري

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وزارة الصحة بالعمل على إنشاء هيئة مختصة بمرض السكري، تتولى الإشراف على مراكز السكري، وتعمل على توفير الأدوية وتوزيعها بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي، إضافة إلى إقامة البرامج التوعوية والتثقيفية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، مساء الاثنين، مع أعضاء البرنامج الوطني لداء السكري، بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد عبد الوكيل، ورئيسي لجنة العطاء العام، ولجنة الإمداد الطبي، وعدد من مديري مراكز السكري.

وأفادت منصة “حكومتنا” الرسمية، بأن الاجتماع يأتي لمتابعة الإجراءات التنظيمية لمرضى السكري.

وقدم عبدالوكيل خلال الاجتماع، موقفا بشأن مراكز السكري وأوضاعها، وآلية توريد الأدوية وتوزيعها من جهاز الإمداد الطبي، والمقترحات المقدمة من البرنامج الوطني لتنظيم هذا الملف، والعمل على تطوير الدليل الإرشادي الوطني لتشخيص وعلاج السكري المعتمد في عام 2010.

بدوره شدد الدبيبة على ضرورة إطلاق المنظومة الموحدة لمرضى السكري، التي تحوي بيانات المريض ونوع الأدوية والمراكز التابع له، ليتمكن جهاز الإمداد الطبي من توريد الأدوية وفق بيانات المنظومة، إلى جانب حصر الأعداد بشكل دقيق ومعرفة أعمارهم ومدنهم، وهو ما يساهم في اتخاذ القرارات السليمة في توريد الأدوية وضمان توزيعها.