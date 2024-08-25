«الدبيبة» يُوجه بالإسراع في إنجاز مشروع الطريق الدائري الثالث

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لمتابعة سير العمل بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس.

وضم الاجتماع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، والشركة العامة للمياه، والصرف الصحي، والشركة العامة للكهرباء، والمكتب الاستشاري الدولي (هيل انترناشيونال) المشرف على المشروع.

وقدم المكتب الاستشاري عرضا ضوئيا يبين سير العمل بالمشروع وفق القطاعات والأعمال الفنية المنجزة بالجسور والكباري والطرق، إلى جانب العوائق في مسارات المشروع والأعمال المنجزة في إزاحة خطوط المياه والكهرباء ونقاط الصرف الصحي.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود بين مالك المشروع جهاز الإسكان وشركتي المياه والكهرباء في إزاحة العوائق، والتسريع في فتح المسارات وصرف التعويضات للمستحقين، مشددا على ضرورة تنفيذ شبكات تصريف المياه الجانبية على طول الطريق وفق المواصفات المعتمدة باعتباره ضمن الأعمال الإضافية بالمشروع.

كما وجه الدبيبة الشركة المنفذة بزيادة العناصر البشرية والآليات والمواد المصنعة خلال المرحلة القادمة وتنظيم العمل وسرعة الإنجاز.