«الدبيبة» يُوجه بتقديم الخدمات لأهالي منطقة طمينة بمدينة مصراتة 

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة تقديم الخدمات لأهالي منطقة طمينة بمدينة مصراتة فيما يخص الطرق ومشروع الصرف الصحي وخطوط المياه.

وشدّد الدبيبة خلال اجتماعه بأعيان وأهالي المنطقة على استكمال المشاريع المتوقفة ومعالجة ملف التعويضات.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عن الدبيبة تأكيده على ضرورة ترميم السوق الشعبي القديم، وذلك خلال جولة تفقدية للمنطقة تخللتها زيارة عدد من المرافق والوقوف على احتياجات المواطنين بها.

ورافق الدبيبة في جولته كل من وزير المواصلات ووكلاء وزارتي الصحة والصناعة والتعدين، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس جهاز الإسكان والمرافق، وبعض المسؤولين ببلدية مصراتة ورئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان مصراتة وعدد من سكان المنطقة.