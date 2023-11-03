«الدبيبة» يُوعز بإنشاء لجنة عليا للتخطيط العمراني

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد_الدبيبة، الخميس، مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، المشاكل والصعوبات التي تواجه مصلحة التخطيط العمراني والعمل لتنظيمها للقيام بدورها.

وأفاد الغاوي أن المصلحة عاكفة على تنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في معالجة المشاكل والتعديات التي أساءت للمخططات المعتمدة خلال السنوات الماضية.

كما أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة إنشاء لجنة عليا للتخطيط العمراني من كافة الجهات ذات العلاقة، وتفعيل دور التخطيط العمراني وإعطائه الأولوية في خطة وزارة الإسكان والتعمير.