«الدبيبة» يُوعز بتوريد أدوية نقص المناعة المكتسبة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، اجتماعا مع لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي.

ويأتي الاجتماع لمتابعة الشكوى المقدمة من المرضى المحقونين بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، والوقوف على الإجراءات التي اتخذها الجهاز لتوفر الأدوية والمستلزمات المختلفة، وصيانة وتطوير مركز الأمراض السارية والمناعة ببنغازي.

وأصدر الدبيبة تعليماته، بتوريد الأدوية من الشركات المصنعة المقترحة من المرضى، وعدم توريد الأدوية من دولة الهند، وإعطاء الأولوية في التوريد والجودة لهذه الشريحة الهامة.

كما أصدر الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بتطوير وصيانة مركز الأمراض السارية والمناعة ببنغازي ليكون مكانا لائقا لتقديم الخدمة للمرضى.

وفي هذا الشأن، أصدر رئيس الحكومة، قراره بإعادة تشكيل لجنة متابعة الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة ببنغازي، لمتابعة هذه الإجراءات والوقوف على احتياجات هذه الشريحة الهامة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

ويعاني الضحايا المحقونون بالفيروس المسبب لمرض الأيدز فيما يعرف بقضية الممرضات البلغاريات ظروفا صعبة بسبب “نقص الدواء وإهمال الحكومة”، ما دفعهم إلى إعلان دخولهم إضرابا مفتوحا عن العطام اليومين الماضيين.