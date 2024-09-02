«الدبيبة» يُوعز بفتح تحقيق في اغتيال آمر الأكاديمية البحرية

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، آمر الأكاديمية البحرية الرائد البحار عبد الرحمن سالم ميلاد المشهور بـ”البيدجا”.

وأعلن الدبيبة عبر حسابه على منصة “إكس” عن تكليف وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بفتح تحقيق عاجل في واقعة استهدافه.

وقال الدبيبة إن الفقيد كانت له مساع محمودة لإعادة تأهيل الأكاديمية البحرية وتخريج دفعات جديدة منها بعد توقف دام أكثر من عقد، فضلا عن مساعيه دوما للصلح والمصالحة في مدينته الزاوية، وقدم تعازيه لأسرته ومدينته وزملائه ضباط الأكاديمية البحرية.

واغتال مسلحون مجهولون، أمس الأحد، آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن ميلاد المشهور بـ”البيدجا” بعد استهداف سيارته بوابل من الرصاص.