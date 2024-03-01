«الدبيبة» يُوقع مذكرة تفاهم مع تركيا حول المجالات العسكرية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، بمدينة أنطاليا التركية، وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.



وبحسب ما أفادت منصة حكومتنا في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، فإن اللقاء يأتي لمتابعة أوجه التعاون العسكري بين البلدين.

ووقع الطرفان خلال اللقاء، مذكرة تفاهم حول المجالات العسكرية ورفع كفاءة وحدات الجيش الليبي من خلال البرامج التدريبية النوعية.

وأشاد غولر بالتعاون بين بلاده وحكومة الوحدة الوطنية في المجال العسكري والأمني، مشيرا إلى أنه يشهد تقدم وتنظيم في كافة الجوانب، مؤكداً على استمرار هذا التنسيق و التعاون بين الجانبين.

من جانبه أكد الدبيبة أن تطوير التعاون بين رئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع التركية تعد من الأولويات، وله أهمية كبيرة لديهم، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية المتطوره لرفع من كفاءة منتسبي الجيش الليبي.