الدبيبة: 2024 سيكون عام الصحة فـي ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إنهم يطمحون أن يكون 2024 عام الصحة فـي ليبيا وسيعملون على تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم السبت، مجمع عيادات مصراتة الذهبي، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز والذي كان متوقفاً عن العمل منذ سنة 2013م بحضور عميد البلدية محمود السقوطري، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومديري القطاعات بالبلدية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن افتتاح هذا المرفق الصحي هدفه السير خطوة أخرى نحو إصلاح وتجديد القطاع الصحي المتهالك.

وأكد الدبيبة أن تطوير وتجهيز العيادات المجمعة في ليبيا كان من ضمن خطة تطوير القطاع الصحي، مشدداً على استكمال العيادات المجمعة في الزاوية والخمس وإجدابيا قبل نهاية العام الحالي.

وأشاد الدبيبة بالجهود المبذولة من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في تطوير المرافق الصحية والتعليمية، ضمن خطة عودة الحياة.

وأضاف: “جهزنا 27 مجمعاً صحياً بمختلف المدن والمناطق بأقسام وغرفة عناية فائقة؛ لتقديم خدماتها للمواطنين”.

وأردف الدبيبة: “القطاع الصحي يعاني منذ سنوات الإهمال والإفساد وفاتورة ذلك دفعت من دماء الشعب وحياته”.

الدبيبة يفتتح مجمع عيادات مصراتة بعد استكمال أعمال صيانته وتطويره #فيديو | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يفتتح مجمع عيادات #مصراتة الذهبي المتوقف عن العمل منذ 2013، بعد استكمال أعمال صيانته وتطويره. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣