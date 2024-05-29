الدبيبة يبحث القضايا السياسية والاقتصادية مع وزير الخارجية الصينية في بكين

استقبل وزير الخارجية الصيني عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وانغ لي، بديوان وزارة الخارجية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، والوفد المرافق له، وناقش الطرفان خلال اجتماع ثنائي موسع عددا من الملفات السياسية والاقتصادية.

وحسب منصة حكومتنا الرسمية، ورحب زير الخارجية الصيني بالمشاركة الإيجابية لدولة ليبيا، في أعمال الدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني، وتلبية الدبيبة للدعوة الموجهة له من نظيره الصيني، معربا عن دعمه لتفعيل العلاقات الليبية الصينية، ومناقشة أي صعوبات تواجهها.

وأشاد وانغ لي بحالة الاستقرار التي تشهدها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، والتي تشجع على عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين.

وأعرب الدبيبة عن ضرورة عودة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات التاريخية، التي تصل إلى ما يزيد عن 60 عاما.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على توحيد المواقف السياسية الدولية، تجاه الملف الليبي بهدف الوصول إلى الانتخابات، وفق قوانين عادلة ومتوافقة، والبدء الفعلي بإجراءات عودة السفارة للعمل من العاصمة طرابلس لتكون نقطة إيجابية تساهم في التفعيل، ومتابعة المصالح الصينية في كافة المجالات.

وتطرق الاجتماع، إلى تفعيل الاتفاقيات بين البلدين التي تصل إلى 18 اتفاقية، والتنسيق لعقد اللجنة العليا الصينية الليبية، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة عقد اللجنة ومراجعة الاتفاقيات.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وووزير الخارجية بالإنابة الطاهر الباعور، ومندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت، ومدير إدارة آسيا بوزارة الخارجية نوري الكاسح، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وسفير ليبيا لدى جمهورية الصين خالد السائح، والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد حمودة.