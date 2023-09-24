الدراسة تستأنف في ليبيا بعد توقّفها بسبب السيول والفيضانات

استؤنفت الدراسة في ليبيا صباح اليوم الأحد، بعد توقفها في 14 سبتمبر الجاري مراعاة للظروف المأساوية بالبلديات المنكوبة التي اجتاحتها السيول والفيضانات.

وفقا لما نقلته منصة “حكومتنا” قال وزير التربية والتعليم “موسى المقريف”: أن الوزارة لن تتخلى عن التلاميذ والطلاب في المناطق المتضررة، مشيراً إلى تعميمه على مراقبي التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص بشأن قبول التلاميذ والطلاب النازحين وتسجيلهم بمدارس التعليم الخاص دون قيد أو شرط.

وأكد “المقريف”: أن الوزارة تواصل حصر التلاميذ والطلاب النازحين من المناطق المنكوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية لهم.

وكانت مصلحة المرافق التعليمية للمؤسسات التعليمية قد أكّدت تضرر 114 مؤسسة تعليمية يدرس بها 189157 تلميذاً في بلديات درنة، أم الرزم، القبة، الأبرق، القيقب، شحات، سوسة، رودامة، البيضاء، عمر المختار، الساحل، المرج، جرس العبيد، اللمليطانية، والأبيار.