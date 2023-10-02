الدراسة تسير بانتظام في غات.. وتعطّلت في 3 مدارس بأوباري بسبب السيول

أكّدت وزارة التربية والتعليم الليبية، اليوم الإثنين، استمرار سير الدراسة بانتظام في جميع المؤسسات التعليمية ببلدية غات، دون حدوث أي أضرار، حيث تعرّضت المنطقة الجنوبية إلى تقلباتٍ جوية وهُطول أمطار غزيرة منذ يوم أمس الأحد.



ووفقا لما أوردته منصة “وزارة التربية والتعليم” في بيان لها: أن الدراسة تم تعليقها فقط في ثلاث من المؤسسات التعليمية بمراقبة التربية والتعليم أوباري، وهي الجيل الصاعد، القرضابية، والأمل؛ بسبب تعذر وصول التلاميذ والطلاب والمعلمين إليها.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين وصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية التي لم تتضرر من السيول، وتوفير الاحتياجات اللازمة للمعلمين.