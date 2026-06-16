الدراما السورية تفقد أحد رموزها البارزين

نعت نقابة الفنانين السوريين الفنان القدير أسامة السيد يوسف، الذي توفي عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد مسيرة فنية وإدارية امتدت لعقود، ترك خلالها بصمة واضحة في المسرح والدراما السورية.

ولد الراحل في مدينة إدلب السورية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، ليبدأ رحلة فنية طويلة تنقل خلالها بين التمثيل والإدارة الثقافية والمسرحية، مقدماً حضوراً لافتاً في أعمال شكلت جزءاً من ذاكرة الدراما السورية.

وشكّل الفنان الراحل أحد الوجوه البارزة في الدراما السورية عبر أدوار متعددة تنوعت بين التاريخي والاجتماعي والبيئة الشامية، حيث شارك في أعمال لاقت انتشاراً واسعاً مثل “خان الحرير”، و“سيرة آل الجلالي”، و“طالع الفضة”، إلى جانب مشاركته في أجزاء من أعمال تاريخية بارزة مثل “صلاح الدين الأيوبي” و“أهل الراية”.

كما تنقّل بين أنماط فنية مختلفة، فقدم حضوراً في الدراما الكوميدية والمنوعة من خلال أعمال مثل “مرت عمو ما حدا غريب” و“طرة ولا نقش”، ما أظهر تنوعاً لافتاً في خياراته الفنية وقدرته على أداء شخصيات متعددة الطابع.

ولم يقتصر حضوره على التمثيل فقط، إذ تولى الراحل منصب مدير المسرح القومي في حلب بين عامي 2003 و2016، كما أشرف على مهرجانات مسرحية عدة، من بينها مهرجان الشباب المسرحي ومهرجان المحبة، ما جعله فاعلاً أساسياً في الحركة المسرحية السورية إلى جانب عمله الفني.

واستمر الفنان أسامة السيد يوسف في تقديم أعماله حتى سنواته الأخيرة، حيث شارك في مسلسلات حديثة مثل “تاج” (2024)، إلى جانب أعمال درامية عُرضت خلال عامي 2025 و2026، من بينها “مطبخ المدينة”، و“نسمات أيلول”، و“الخروج إلى البئر”، وهو عمل يتناول معاناة نزلاء سجن صيدنايا.

ويُعد أسامة السيد يوسف من الفنانين الذين جمعوا بين التمثيل والعمل الإداري المسرحي في سوريا، حيث ساهم في دعم الحركة المسرحية في حلب ودمشق، وشارك في مرحلة ازدهار الدراما السورية خلال العقود الأخيرة.