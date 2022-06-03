«الدريجة»: أزمة الكهرباء مستمرة لعدم التقيد بالخطة الموضوعة لحل المشكلة

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق وأستاذ الاقتصاد محسن الدريجة إنّ قدرة ليبيا على انتاج الكهرباء كافية لاستهلاكها حيث أنّ هناك 3 محطات تحت الانشاء ستجعل هناك فائض في الانتاج.

وذكر الدريجة في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك أنّ مشكلة الكهرباء تكمن في صيانة المحطات الموجودة وشبكة نقل الكهرباء، موضحا أنّه في عام 2020 قامت مجموعة من المختصين من منظمات التنمية الالمانية والامريكية والامم المتحدة مع مجموعة من الشركة العامة للكهرباء بدراسة وضع الكهرباء في ليبيا.

وتابع الدريجة أنّ المجموعة أوصت باستكمال المشاريع المتعاقد عليها «غرب طرابلس، مصراتة، طبرق» وعدم التعاقد على اي محطات اخرى، وصيانة المحطات والشبكة لتستعيد قدرتها كاملة.

وتابع الدريجة أنّ مدة انجاز المشروع هي 18 شهر وتكلفته مليار و600 مليون دولار، حيث أنّه سيؤدي الى انتاج 10.5 جيجا بينما أعلى استهلاك في ليبيا 8.5 جيجا، وأنّ المشروع اوصى بتغيير انارة الشوارع الى LED لتوفير كهرباء تكفي لتغطية حاجة مدينتين مثل الزاوية.

وتابع الدريجة أنّه لم يتم التقيد بالخطة وهذا هو سبب استمرار مشكلة الكهربا، مشيرا أنّ هذا الصيف بعض المحطات ستدخل الصيانة لأنها لم تصين في موعدها ولهذا ستستمر ازمة الكهرباء هذا الصيف حتى بعد دخول الوحدات الجديدة.