الدريجة: «السراج» يُؤسس شركة في لندن يُديرها مسؤول بمؤسسة النفط

كشف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق الدكتور محسن الدريجة، عن قيام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بتأسيس شركة في العاصمة البريطانية لندن، يُديرها مدير تسويق المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال الدريجة في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “رئيس المجلس الرئاسي أسس شركة في لندن في شهر مايو من هذا العام يديرها مدير تسويق الموسسة الوطنية للنفط اسمها مرزق للغاز والنفط”.

وأضاف يتساءل: “بتسوق النفط وإلا بتورد بنزينه ونافطة؟ ليس هناك أي حاجة للشركة مجرد لعب بأموال ليبيا”.

وأشار إلى أن مدراء الشركة هم:

عماد عبد اللطيف بن رجب

إبراهيم عبد الجليل الغماري

خليفة مفتاح خلف الله

واختتم الدريجة بالقول: “في انتظار مصطفى صنع الله يشرح لنا بنفس حماس خطابه الماضي”.