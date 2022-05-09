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الدريجة: حل مشكلة الكهرباء يحتاج إلى فكر وليس المال

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 9 مايو 2022 - 22:02 | آخر تحديث: 9 مايو 2022 - 22:03 نُشر: الإثنين، 9 مايو 2022 - 22:02
ليبيا
أرشيفية
الدريجة: الفكر قبل المال

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق وأستاذ الاقتصاد محسن الدريجة، إن حل مشكلة الكهرباء في ليبيا يحتاج إلى فكر وليس المال.

جاء ذلك في تعليق له على خبر افتتاح أكبر محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في مصر بتكلفة 3.4 مليار يورو.

وأضاف الدريجة: “الحقيقة أن مصر لم تدفع تكلفة المحطة بل دعت شركات خاصة لتنفيذ المشروع على أن تشتري منهم الكهرباء بسعر ثمانية سنت أمريكي للكيلو وات”.

وتابع: “على هذا الأساس قامت الشركات بتغطية تكلفة المشروع وستقوم بإدارته وبيع الكهرباء التي تتكفل الحكومة بشرائها ثم بيعها للمستهلك، العبرة.. الفكر قبل المال”.

آخر تحديث: 9 مايو 2022 - 22:03
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