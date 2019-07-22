الدستور التونسي يُشعل حرباً بين حزب الشاهد والباجي قايد السبسي

قامت حركة “تحيا تونس”، بقيادة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأحد بتوجيه اتهام لرئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، بخرق الدستور؛ لعدم توقيعه على تعديلات قانون الانتخاب.

وبعد يوم من نهاية المدة القانونية دون توقيع السبسي، أعلن نور الدين بن نتيشة، المستشار السياسي للسبسي، في تصريحات السبت، أن الأخير لم يوقع بعد القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء.

هذا وعقب اجتماع لهيئتها السياسية قالت حركة “تحيا تونس”، في بيان، أن عدم ختم القانون، بعد استيفائه جميع الإجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يُعدّ خرقًا لأحكام الدستور، وسابقة خطيرة تُهدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة.

كما أضاف البيان أن الهيئة السياسية لتحيا تونس تُعبّرُ عن عميق انشغالها للارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية، داعيةً جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل، قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة.

ودعت الحركة كتلتها النيابية إلى التنسيق مع باقي الكتل، لتدارس تبعات عدم ختم القانون، وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي، وفق البيان.