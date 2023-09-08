«الدعاء» معجزة حقيقية تقهر المستحيل

الدعاء هو العبادة، وهو وسيلة المسلم للتقرب إلى الله تعالى، والتعبير عن حبه وشوقه له، وطلب ما يريده من أمور الدنيا والآخرة. قال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60].

للدعاء فضل عظيم في حياة المسلم، ومن أهم فضائله ما يلي:

الدعاء عبادة لله تعالى، وامتثال لأمره.

الدعاء يقرب العبد من ربه، ويشعره بحبه ورعايته.

الدعاء يدفع البلاء ويرفع المصائب.

الدعاء يحقق المطالب ويخفف الهموم.

الدعاء ينفع في الدنيا والآخرة.

وقد وردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على الدعاء، منها:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الدعاء هو العبادة”. (رواه الترمذي).

وقال صلى الله عليه وسلم: “لا يرد القضاء إلا الدعاء”. (رواه الطبراني).

وقال صلى الله عليه وسلم: “ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها”. (رواه مسلم).

فيجب على المسلم أن يكثر من الدعاء في كل وقت وحين، وأن يحرص على الدعاء بقلب خاشع ولسان ذليل، وأن يلح في الدعاء ولا ييأس، فإن الله تعالى قريب مجيب.