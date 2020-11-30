الدعم المركزي.. اجتماع تشاوري للتنسيق بمجال التدريب الأمني مع مؤسسة «روز بارتنرز»

عُقِد صباح اليوم الأثنين، اجتماعاً بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين، ضم معاون مدير الادارة عميد عبدالباسط فرارة ، و خبراء التدريب الأمني بمؤسسة روز بارتنرز.

وجاء الإجتماع بناءاً على تعليمات مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد ” محمد فتح الله ” وبإطار متابعة التشاور والتنسيق في مجال التدريب الأمني بين مؤسسة ” روز بارتنرز” للتدريب والاستشارات الأمنية، والادارة العامة للدعم المركزي .

وناقش الأجتماع بحث الطرفان مسألة تعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر في مجال التدريب الأمني لصالح منتسبي الدعم المركزي وبما يضمن الاستفادة المثلى من برامج التدريب والتطوير الأمني بالشكل المطلوب.

وأفاد المكتب الأعلامي للإدارة، بأن الخبراء الأجانب أشادوا بما لمسوه من أعضاء ومنتسبي الدعم المركزي بشأن مستوى تدريباتهم الميدانية التي أخضعوا لها الفترة الماضية .