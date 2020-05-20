الدعم المركزي يستعرض خطة تأمين العاصمة خلال عطلة عيد الفطر

عُقِد اجتماع أمني موسع، بمقر فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، ضم رئيس فرع الإدارة ورؤساء الوحدات، وبحضور عدد من الضباط بالفرع.

وناقش الاجتماع الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين العاصمة طرابلس خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

وتطرق الاجتماع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني داخل الفرع وايجاد الحلول لها.

وشدّد رئيس الفرع على ضرورة الضبط والربط والتقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة بين كافة منتسبي الفرع، وتأدية المهام المكلفين بها على أكمل وجه، ومعاملة المواطنين معاملة حسنة خلال تواجدهم بالدوريات والتمركزات الأمنية لإعطاء الصورة المثلى لرجال الأمن ولوزارة الداخلية، وفق قوله.

