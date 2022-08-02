الدعم المركزي ينفي شائعات وفاة مديره اللواء «محمد فتح الله»

نفت الإدارة العامة للدعم المركزي الشائعات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة مدير إدارتها اللواء محمد فتح الله.

وأكدت الإدارة في بيان لها أن اللواء محمد فتح الله حي يُرزق ويُمارس مهام عمله في قيادة الادارة العامة للدعم المركزي حتى هذه اللحظة بكل حكمة وأتزان.

وطالبت الإدارة في بيانها كافة صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والصدق في نشر أية أخبار وعدم الانجرار وراء تناقل الشائعات المغرضة التي لا يمكن لها أن تجد الطريق إلى تصديقها مهما كان أثرها ونفسية ناشرها ومأربه الشخصية من وراء ذلك.