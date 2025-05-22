الدعم المركزي يواصل تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين طرابلس ووزارة الداخلية توثق جهودها ميدانياً

تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس، من خلال تكثيف الدوريات وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف مناطق المدينة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، نظّمت وزارة الداخلية جولة إعلامية ميدانية شملت عدداً من مكونات الوزارة داخل طرابلس، بهدف توثيق الجهود الأمنية المبذولة.

وتضمنت الجولة زيارات لعدد من التمركزات الأمنية والدوريات الثابتة والمتحركة، إضافة إلى الاطلاع على خطط الانتشار الأمني الرامية إلى حفظ النظام العام.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل لأداء واجبها الوطني في حماية الوطن والمواطن، داعية كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات تمس أمن المجتمع.

وفي سياق آخر، وضمن تنفيذ الخطة التدريبية السنوية للوزارة لعام 2025، قام مدير أمن زوارة المكلف، برفقة عدد من ضباط المديرية، بزيارة تفقدية إلى معهد تدريب الشرطة– زوارة، للوقوف على سير الامتحانات الخاصة بترقية ضباط الشرطة.

وثمّن مدير الأمن الجهود المبذولة من قبل المدربين والإداريين لضمان نجاح العملية التدريبية وتحقيق الأهداف المرجوة.