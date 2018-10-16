الدعوات لحضور مؤتمر باليرمو تصل إلى الأطراف السياسية في ليبيا

كشفت السلطات في روما أن نائبة وزير الخارجية إيمانويلا ديل ري إلتقت يوم أمس الاثنين في طرابلس كلا من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد عمر معيتيق، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إضافة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.
كما ذكرت السلطات أن زيارة المسؤولة في الخارجية جاءت في إطار التنظيم للمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي سيلتئم في مدينة باليرمو، حاضرة إقليم صقلية، في 12-13 نوفمبر المقبل.
يذكر أن إيطاليا تقوم الآن بتنظيم مؤتمي يدعى باليرمو يجمع أطراف السياسة الليبية لحل الخلافات وفرض الامان والاستقرار في ليبيا.
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