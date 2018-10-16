الدعوات لحضور مؤتمر باليرمو تصل إلى الأطراف السياسية في ليبيا

كما ذكرت السلطات أن زيارة المسؤولة في الخارجية جاءت في إطار التنظيم للمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي سيلتئم في مدينة باليرمو، حاضرة إقليم صقلية، في 12-13 نوفمبر المقبل.

يذكر أن إيطاليا تقوم الآن بتنظيم مؤتمي يدعى باليرمو يجمع أطراف السياسة الليبية لحل الخلافات وفرض الامان والاستقرار في ليبيا.