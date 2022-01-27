«الدغاري» لـ«عين ليبيا»: عقيلة صالح مُصر على تكليف حكومة جديدة قبل حسم المسار الدستوري

أفاد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، بأنّ لجنة خارطة الطريق متعثرة في أعمالها ولم تقدم خطة واضحة إلى الآن.

الدغاري وفي تصريح لـ«عين ليبيا» ذكر أنّ تشكيل الحكومة من المفترض أن يكون عقب اعتماد مخرجات لجنة خارطة الطريق، ولكن رئيس مجلس النواب مُصر على تكليف حكومة جديدة.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب جبريل الزوي، إن المجلس الأعلى للدولة لن يكون شريكا في المشاورات حول تشكيل الحكومة، وهذا الأمر حُسِم في جلسة النواب السابقة.

وأوضح الزوي أنّهم مستمرون في التواصل مع المجلس الأعلى للدولة عبر لجنة خارطة الطريق، فيما يتعلق بالمسار الدستوري وإيجاد قاعدة دستورية، وكذلك ملف المناصب السيادية.