«الدغاري» يبحث مع «البرعصي» مشاركة المركزي في ميزانية 2023

بحث عضو مجلس النواب خليفة الدغاري مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي سبل عمل المصرف بشكل موحد والسعي نحو التئام مجلس الإدارة و المشاركة في قانون الميزانية للعام 2023 والترتيبات المالية.

وأوضح الدغاري في تصريح لـ”عين ليبيا” أنّ نائب المحافظ أبدى سعيه للعمل والتواصل مع مدراء الادارات العليا والتجاوب مع أى إشارات جاده من إدارة المصرف بطرابلس للمضى قدما لإنهاء حالة الانقسام بهذه المؤسسة بما في ذلك فتح المقاصة في أقرب الآجال.

وأكد الدغاري دعمه توح المؤسسات التنفيذية والمالية كافّة، معتبرا أنّ الأمر معقود على تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن من أطراف الصراع السياسي و العسكري و أن تبقى ليبيا دولة موحدة دولة المؤسسات و القانون و التبادل السلمي للسلطة بعيدا عن التدخلات.