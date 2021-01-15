الدفاع الأمريكية تضيف إسرائيل إلى «سينتكوم»

أضافت وزارة الدفاع الأمريكية إسرائيل إلى منطقة عمليات القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) المسؤولة عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وأوضح البنتاغون، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم إدخال تعديلات على خطة القيادة الموحدة منها نقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية.

وأشار بيان البنتاغون إلى أن:

الانفراج بين إسرائيل وجيرانها العرب في أعقاب اتفاقات أبراهام وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لتوحيد الشركاء الأساسيين في مواجهة الأخطار المشتركة في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن “إسرائيل شريك استراتيجي رائد بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا سيوفر فرصا إضافية للتعاون بين شركاء القيادة المركزية مع الحفاظ على التنسيق المكثف بين إسرائيل وحلفائنا الأوروبيين”.