الدفاع الأوكرانية تتهم روسيا بمحاولة إشراك طلاب ليبيين في الحرب على أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا تحاول إشراك طلاب في ليبيا ومقاتلين من سوريا والشيشان في الحرب على أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّ طلاب أكاديمية ميخائيلوفسكي للمدفعية العسكرية بسانت بطرسبرغ الذين يخضعون للتدريب في ليبيا قد ينضمون قريبا إلى القوات الروسية التي تشن حربا على أوكرانيا، ولفتت إلى أن قيادة الأكاديمية تتخذ تدابير لإعادة الطلاب إلى روسيا وإشراكهم في الأعمال العدائية ضد أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أنّ الروس يبحثون أيضا عن جنود يمكنهم الموافقة على المشاركة في الحرب، وتحقيقا لهذه الغاية قاموا بتقليص تكوين المجموعات الروسية في سوريا وأدخلوا تغييرات تنظيمية شملت التوظيف، وأضافت أنه نتيجة لذلك، تم تقليص 200 موقع في مجموعة حلب التكتيكية وفق قولها.

وقالت الوزارة إنّ القيادة العسكرية الروسية بشكل عام تبدي اهتمامًا كبيرًا بالعسكريين الذين شاركوا في القتال في سوريا والشيشان، ويجري حاليا اتخاذ إجراءات للمشاركة في الحرب على أوكرانيا، مشيرة إلى أن المناطق الرئيسية لحملات التعبئة تضم إقليم كراسنودار وبيرم كراي وجمهورية داغستان وإنغوشيتيا وكالميكيا.