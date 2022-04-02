الدفاع الأوكرانية تُعلن تحرير منطقة كييف بالكامل

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، تحرير كامل منطقة كييف من الوجود الروسي بعد استعادة السيطرة على إربين وبوتشا وغوستوميل.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على كامل منطقة كييف، ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا قالت إنها لآليات عسكرية روسية مدمرة على إحدى ضفتي نهر إربين في ضواحي العاصمة كييف.

من جانبه أكد أليكسي أريستوفتش مستشار الرئيس الأوكراني، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أكثر من 30 بلدة ومنطقة مأهولة في مقاطعة كييف، واستولت على “عدد كبير من المركبات العسكرية المتروكة دون وقود”، وأكد أن القوات الأوكرانية صامدة أمام القوات الروسية في الجبهة الشرقية من البلاد.

وقال أريستوفيتش في إفادة صحفية: “من الشمال الغربي والشمال الشرقي لمدينة كييف، دفعت قواتنا العدو باتجاه حدود الولاية، لقد نجحوا في صدهم، وتم تحرير أكثر من 30 منطقة سكنية”.

وأشار أريستوفيتش إلى تدمير القوات المسلحة الأوكرانية عددا من الدبابات الروسية والمركبات المدرعة في قرية “دميتريفكا” الأوكرانية.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن عمدة إربين، ألكسندر ماركوسين، تحرير كامل المدينة وقراها من الوجود الروسي.

وأضاف في بيان، أن السلطات رفعت الأنقاض بالمدينة، وتعمل على إيصال الغذاء والأدوية إلى المدنيين المتبقين فيها، مؤكدا أنها ليست آمنة بالكامل بسبب خطر الألغام.

وكانت وكالة “أوكرين فورم” المحلية ذكرت في وقت سابق اليوم السبت، أن القوات المسلحة للبلاد “حررت أكثر من 30 منطقة سكنية من القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية”.