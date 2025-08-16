الدفاع الإسرائيلية تصدر أوامر عاجلة لتعزيز «منظومة الدفاع الجوي»

أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية توجيهات عاجلة لتسريع خطط تطوير وإنتاج أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك صواريخ “حيتس 3” و”حيتس 4″، و”القبة الحديدية”، و”العصا السحرية”، ونظام الليزر الأرضي، إضافة إلى رادارات وتقنيات مصنفة، وفق ما ذكر موقع “واللا” الإخباري.

وأكد المدير العام لوزارة الدفاع اللواء أمير بارعام أهمية التعاون مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) والجيوش الأجنبية العاملة في الشرق الأوسط، لتحسين “الصورة الجوية” ونموذج الإنذار ضد الصواريخ والطائرات.

وأشار مصدر أمني لموقع “واللا” إلى أن الجيش سيجري سلسلة تجارب كبيرة خلال العام المقبل على أنظمة الدفاع الجوي، مع التركيز على تحسين صواريخ “حيتس 3″ و”حيتس 4” وتطوير قدرات الكشف والتصدي، وذلك استنادًا إلى الدروس المستفادة من عملية “الأسد الصاعد”.

كما كشف المصدر عن تطوير صاروخ اعتراض جديد لبطاريات “القبة الحديدية” بالتعاون مع شركة “رافائيل” للصناعات العسكرية، بهدف تحسين نسب الاعتراض والدفاع بعيدًا عن الأراضي الإسرائيلية وتوسيع خيارات الاعتراض، مع دراسة إمكانية شراء بطاريات إضافية.

وأضاف المصدر أن نسب الاعتراض خلال عملية “الأسد الصاعد” كانت أعلى من التوقعات، وأن الجيش درس أداء سلاح الجو قبل العملية، كما تم دمج الدروس المستفادة في برامج التدريب والتمرين لضمان تعزيز حماية الخطوط الخلفية الإسرائيلية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل التهديدات الإيرانية بالانتقام من عملية “الأسد الصاعد” واستمرار إطلاق الصواريخ الحوثية من اليمن، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي ومديرية “حوما” وإدارة البحث والتطوير في مجال الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية.

إيران تكشف عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة “سيمرغ” بنظام الطيران الجماعي

كشفت القوات البرية الإيرانية مؤخرًا عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة باسم “سيمرغ”، تتميز بقدرتها على الطيران ضمن مجموعات وفق نظام “الطيران الجماعي”، والذي يعتمد على تشكيل على شكل حرف “V” يسمح بتنسيق وتغطية متبادلة بين الطائرات، بحيث يمكن لطائرة احتياطية أن تحل محل الطائرة الرئيسية فور إصابتها ومواصلة المهمة دون انقطاع.

وتتراوح المدى التشغيلي للمسيّرة بين 5 و50 كيلومتراً، مع إمكانية زيادته تبعًا لنوع المحرك، فيما تبلغ حمولة الطائرة القتالية نحو 2.5 كيلوغرام، قادرة على تدمير المركبات الخفيفة والخنادق ومراكز المراقبة والمدفعيات.

وتتميز “سيمرغ” بانخفاض تكلفتها وصغر حجمها، مع إمكانية إنتاجها على نطاق واسع واستخدامها لفترات طويلة، وفق وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

ويبرز في هذه المسيّرة قدرتها على التخفي والارتباط بشبكة طيران جماعي تضم عددًا غير محدود من الطائرات، ما يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات معقدة ومتعددة الطبقات دون أن تُكتشف أو تُعترض.

هيئة الأركان الإيرانية تجدد تحذيرها للولايات المتحدة وإسرائيل من أي عدوان جديد

جددت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، تحذيرها لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل من أي مغامرة جديدة ضد طهران، مؤكدة أن أي عمل شيطاني سيواجه “إجراءات أقوى وأكثر قسوة من ذي قبل”.

وجاء هذا البيان بمناسبة الذكرى السنوية لعودة الأسرى إلى إيران في 16 أغسطس، ونقلت وكالة “إرنا” عن الهيئة العسكرية قولها: “الشعب الإيراني بقيادة حكيمة وشجاعة، قادر على مواجهة أي تهديد بالقوة والعزيمة، دون الرضوخ للضغوط والتهديدات”.

وأشار البيان إلى أن “الاستكبار العالمي، رغم إخفاقاته المتكررة خلال 46 عامًا، عاد مرة أخرى بالتعاون مع الكيان الصهيوني الغاشم لشن عدوان جديد على إيران، إلا أن نتائج هذه المؤامرة لم تثمر سوى الهزيمة والفضيحة للمعتدين”.