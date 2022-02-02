الدفاع الإماراتية تُعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيَّرة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت الوزارة في fdhk gih: “نعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم الأربعاء بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان”.

وأكدت الوزارة أنها على “أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء”.

وطالبت الإمارات في وقت سابق اليوم، واشنطن بتعزيز القدرات الدفاعية المضادة للصواريخ والطائرات المُسيَّرة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، لصد هجمات جماعة “أنصار الله” الحوثيين اليمنية.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها سترسل “طائرات مقاتلة ومدمرة لمساعدة الإمارات في التصدي لمتمردي اليمن”، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وفي بيان لها، أفادت البعثة الأمريكية في الدولة الخليجية بأن “واشنطن قررت إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، إلى أبوظبي، لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات المتمردين في اليمن”.

وجاء هذا القرار الهادف إلى دعم الإمارات جاء “في مواجهة التهديد الحالي”، في إشارة لجماعة “أنصار الله” الحوثية، بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب “فرانس برس”.