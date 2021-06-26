الدفاع الإيطالية تنفي مضاعفة عدد جنودها في ليبيا

نفت هيئة أركان الدفاع الإيطالية، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، حول قرار مضاعفة عدد الجنود الإيطاليين المتواجدين في ليبيا مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، إن عدد الجنود الايطاليين المتواجدين حاليا في ليبيا يبلغ 250 من إجمالي 400 مرخص لهم، ولا تجري حاليًا أي مباحثات مع السلطات الليبية تهدف إلى زيادة عدد أفراد بعثتها هناك خلاف ما تداولته بعض المصادر غير المؤهلة، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء الإيطالي أقر في الـ17 يونيو الماضي أنه سيتم نشر 17 مهمة في أفريقيا في إطار الاستراتيجية الإيطالية الهادفة إلى إيلاء إهتمام أكبر بالجنوب وخاصة 3 مناطق من القارة الأفريقية تبدو متباعدة جغرافيا لكنها مترابطة فيما بينها وهي خليج غينيا جنوب غرب القارة، والقرن الأفريقي في الجنوب الشرقي وليبيا الواقعة في أقصى الشمال على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

واكد البيان أن إيطاليا تعمل هناك على حفظ السلام كأولوية لدعم مبادرة الأمم المتحدة بشكل أفضل لمساعدتها في إعادة الاستقرار.