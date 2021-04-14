الدفاع الإيطالية: ملتزمون بالاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة مع ليبيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، التزام بلاده بالاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة مع ليبيا في ديسمبر الماضي.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها جويريني، مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في العاصمة باريس، اليوم الأربعاء، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار الوزير إلى أن العلاقة بين إيطاليا وفرنسا متينة وفعالة، مؤكداً أن التعاون على الساحة الدولية قد يعطي مساهمة كبيرة.

وأضاف جويريني تعليقاً على لقاءه اليوم مع نظيرته الفرنسية، أن الملف الليبي سجل بالتأكيد تطورات إيجابية في الأشهر الأخيرة.

وشدّد جويريني على ضرورة الاستعداد في هذه المرحلة للاستجابة بفعالية لاحتياجات المؤسسات الليبية.