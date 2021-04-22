الدفاع الإيطالية: وجودنا في ليبيا مستمر لمتابعة برامج التدريب

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، إن إيطاليا ستستمر في التواجد في ليبيا مع مهمة المساعدة الثنائية ومع التزام أقوى من أجل تأسيس القدرات القوية للسيطرة على الإقليم، وفق قوله.

جاءت تصريحات جويريني، خلال حديثه في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، وذلك في إطار استطلاع لتقصي الحقائق بشأن السياسة الإيطالية من أجل السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف جويريني أنه من خلال التوقيع في ديسمبر على اتفاقية مع وزير الدفاع الليبي السابق صلاح الدين النمروش جرى إنشاء طاولة دائمة مع السلطات العسكرية الليبية لتحديد ومتابعة برامج التدريب، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأوضح جويريني أن الاتفاق يحدد مجالات للتعاون في مجال الصحة العسكرية والتدريب المتخصص وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وذلك مع آفاق ضمان المؤسسات الليبية الدعم الضروري لإعادة تنظيم قواتها الأمنية الموحدة في المستقبل.