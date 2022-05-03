الدفاع البريطانية: الجيش الروسي أصبح ضعيف بعد خسائره في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، إنّ الجيش الروسي أصبح أضعف بشكل ملحوظ، بعد تكبده خسائر في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الريطانية في بيان لها، أنّ الجيش الروسي أصبح الآن أضعف بشكل ملحوظ ماديا ومعنويا نتيجة غزوه لأوكرانيا، وأنّ العقوبات ستؤخر عملية التعافي من هذا الوضع.

وأوضح البيان أنّ هذا سيكون له تأثير دائم في قدرة روسيا على نشر قوة عسكرية تقليدية، لافتا إلى أنّه رغم تضاعف ميزانية الدفاع الروسية من 2005 إلى 2018، فإن ذلك “لم يمكّن روسيا من الهيمنة على أوكرانيا”.

واعتبرت البيان الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية أنّ الإخفاقات في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي تركت روسيا غير قادرة على ترجمة القوة العددية إلى ميزة حاسمة.

ومن المتوقع أن تنتهي المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، من العمل على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.