الدفاع البريطانية: موسكو تحاول محاصرة القوات الأوكرانية شرق البلاد

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنّ القوات الروسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية شرقي البلاد أثناء تقدمها من جهة خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب.

وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر تويتر أنّ القوات الروسية التي تتقدم من جبهة القرم تحاول محاصرة مدينة مايكولايف على البحر الأسود وتوجه أنظارها غربا نحو أوديسا، مشيرة إلى أنّ موسكو تدفع ثمناً باهظاً لكل تقدم حيث تواصل القوات المسلحة الأوكرانية المقاومة ببسالة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة إنّ المعارك متواصلة في شمال غرب كييف، بين القوات الأوكرانية ونظيرتها الروسية التي تتمركز الآن على بعد نحو 25 كلم من مركز المدينة.

الجدير بالذكر أنّ بريطانيا أعلنت فرض عقوبات جديدة على 386 عضوا في مجلس الدوما الروسي، على خلفية دعمهم هجوم بلادهم ضد أوكرانيا.