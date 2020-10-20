الدفاع التركية تبدأ دورة تدريب لخفر السواحل الليبي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بدء دورة تدريب خفر السواحل لعسكريين ليبيين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الدورة تندرج في إطار اتفاقية التعاون الأمني والعسكري المبرمة بين تركيا وليبيا.

وأضاف البيان أن تركيا تواصل تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعسكريين الليبيين.

Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Yerel unsurlarla sağlanan koordine sonucu Libyalı askerlere Sahil Güvenlik Eğitimi verilmeye başlandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/UoDqwgiWDB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2020

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مذكرتي التفاهم، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر الماضي.