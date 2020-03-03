الدفاع التركية: تحييد 327 عنصر للنظام السوري خلال 24 ساعة

تركيا تنفيذ عملية “درع الربيع” ضد قوات النظام السوري ردا على اعتدائها على القوات التركية. [الأناضول]

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 327 عنصرًا للنظام السوري خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في إطار عملية درع الربيع، في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أوضح فيه أن عملية درع الربيع، تواصلت بنجاح طوال ليلة الاثنين/الثلاثاء.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن البيان، أنه في الساعات الـ24 الأخيرة، تم إسقاط مقاتلة وطائرة بدون طيار وتدمير 6 دبابات و5 مدفعيات ومنصتي دفاع جوي، و3 عربات مدرعة، و5 عربات بيك آب، و6 مركبات عسكرية ومستودع ذخيرة، وتحييد 327 عنصر للنظام.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، إسقاط مقاتلة حربية للنظام السوري من طراز L-39 بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

يأتي ذلك في حين تواصل تركيا تنفيذ عملية “درع الربيع” العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى لمقتل 34 جنديًا تركياً.

يُشار أن دول (تركيا- روسيا وإيران) أعلنت في مايو 2017 توصلهم إلى اتفاق “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن جيش النظام السوري وداعميه يواصلون شن هجماتهم على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت “خفض التصعيد”.

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