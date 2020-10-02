الدفاع التركية تُؤكد مواصلة تقديم التدريب والدعم لحكومة الوفاق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري ستستمر لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر، اليوم الجمعة، أن اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية تم تسجيلها من قبل الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة “ستستمر علاقاتنا متعددة الأوجه مع ليبيا والتي تستند إلى 500 عام، وستستمر أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة”.

Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek.🇹🇷 🇱🇾 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2020

وسجلت الأمم المتحدة، أمس الخميس، مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط.

ووفقًا لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، صادق يوم 30 سبتمبر المنصرم على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

في غضون ذلك، استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بمقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة، أمس الخميس، وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش.

وأفاد المكتب الإعلامي بدفاع الوفاق، بأن هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون بين الطرفين ولمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا.

كما نوقش خلال اللقاء برامج التدريب التي سيتلقاها المنتسبون لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني.

وأفادت قناة “TRT عربي” بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بحث مع نظيره الليبي صلاح الدين النمروش آخر المستجدات في ليبيا، وأكد دعم تركيا لأشقائها الليبيين في التدريب والمساعدة والاستشارات في المجالين العسكري والأمني، وفق قوله.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Libyalı mevkidaşı Selahaddin Namroush, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmede Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.https://t.co/nBOuVlUpoq#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/g3YJktPdcv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2020

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi. Bakan Akar, Libyalı mevkidaşını Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı.https://t.co/nBOuVlUpoq#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/7dfExUZWK9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2020