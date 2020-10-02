الدفاع التركية تُؤكد مواصلة تقديم التدريب والدعم لحكومة الوفاق

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 2 أكتوبر 2020 - 12:36 نُشر: الجمعة، 2 أكتوبر 2020 - 12:36
ليبيا
الأناضول
تركيا تُواصل تقديم التدريب والدعم الاستشاري

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري ستستمر لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر، اليوم الجمعة، أن اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية تم تسجيلها من قبل الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة “ستستمر علاقاتنا متعددة الأوجه مع ليبيا والتي تستند إلى 500 عام، وستستمر أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة”.

وسجلت الأمم المتحدة، أمس الخميس، مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط.

ووفقًا لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، صادق يوم 30 سبتمبر المنصرم على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

في غضون ذلك، استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بمقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة، أمس الخميس، وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش.

وأفاد المكتب الإعلامي بدفاع الوفاق، بأن هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون بين الطرفين ولمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا.

كما نوقش خلال اللقاء برامج التدريب التي سيتلقاها المنتسبون لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني.

وأفادت قناة “TRT عربي” بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بحث مع نظيره الليبي صلاح الدين النمروش آخر المستجدات في ليبيا، وأكد دعم تركيا لأشقائها الليبيين في التدريب والمساعدة والاستشارات في المجالين العسكري والأمني، وفق قوله.

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