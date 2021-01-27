الدفاع التركية تُجري تمارين بحرية مع «الناتو»

أعلنت وزارة الدفاع التركية،اليوم الأربعاء، تنفيذ تمرين عبور مع مجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التمرين جرى الثلاثاء بمشاركة الفرقاطة التركية (TCG GEDİZ) ومجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية للناتو.

وأشارت إلى أن مجموعة الناتو تضم الفرقاطتين الإسبانية (ESPS CRİSTOBAL COLON) والتركية (TCG GAZİANTEP).

ونشرت الوزارة صورًا من التمرين، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكانه.

İspanyol ESPS CRİSTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP firkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile TCG GEDİZ firkateynimiz 26 Ocak 2021'de Geçiş Eğitimi (PASSEX) icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/MBAfM2IqgJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2021