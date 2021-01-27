الدفاع التركية تُجري تمارين بحرية مع «الناتو»

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 27 يناير 2021 - 19:21 | آخر تحديث: 27 يناير 2021 - 19:22 نُشر: الأربعاء، 27 يناير 2021 - 19:21
دولي
الدفاع التركية
الدفاع التركية تعلن إجراء تمرين بحري مع الناتو

أعلنت وزارة الدفاع التركية،اليوم الأربعاء، تنفيذ تمرين عبور مع مجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التمرين جرى الثلاثاء بمشاركة الفرقاطة التركية (TCG GEDİZ) ومجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية للناتو.

وأشارت إلى أن مجموعة الناتو تضم الفرقاطتين الإسبانية (ESPS CRİSTOBAL COLON) والتركية (TCG GAZİANTEP).

ونشرت الوزارة صورًا من التمرين، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكانه.

آخر تحديث: 27 يناير 2021 - 19:22
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً