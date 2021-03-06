الدفاع التركية تُعلن عن تطور مهم في العلاقات مع مصر

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن مصر أبدت احتراما للجرف القاري لبلاده خلال أنشطة التنقيب شرق البحر الأبيض المتوسط، معتبرا ذلك “تطورا هاما للغاية” في العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أكار قوله، خلال كلمة ألقاها اليوم السبت: “احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب يعتبر تطورا هاما للغاية وننتظر استمرار ذلك”.

وأضاف: “لدينا قيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر وبتفعيل هذه القيم نرى إمكانية حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة”.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إذا سمحت العلاقات بينهما بمثل هذه الخطوة.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، إن عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لتركيا، مشيراً إلى أن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية.

وأضاف: “كدولتين تملكان أطول ساحلين في شرق المتوسط، إذا سمحت ظروف العلاقات بيننا، يمكننا كذلك التفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر وتوقيعه”.