الدفاع التركية تُعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ تحت سطح البحر

أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح عملية “إطلاق صاروخ تحت سطح البحر” في مياه بحر إيجة.
وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر إن الصاروخ أطلق من السفينة “TCG Bodrum”.
وأوضحت أن الإطلاق تم بنجاح في إطار التدريبات الخاصة بالدفاع تحت سطح البحر.
TCG BODRUM Korvetimiz tarafından, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında 22 Aralık 2020 tarihinde Ege Denizi’nde “Denizaltı Savunma Roket Atışı” icra edildi.
Atış başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VYBMsQAzCm
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2020
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