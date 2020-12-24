الدفاع التركية تُعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ تحت سطح البحر

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 20:18 | آخر تحديث: 24 ديسمبر 2020 - 20:19 نُشر: الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 20:18
دولي
الدفاع التركية

أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح عملية “إطلاق صاروخ تحت سطح البحر” في مياه بحر إيجة.

وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر إن الصاروخ أطلق من السفينة “TCG Bodrum”.

وأوضحت أن الإطلاق تم بنجاح في إطار التدريبات الخاصة بالدفاع تحت سطح البحر.

آخر تحديث: 24 ديسمبر 2020 - 20:19
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