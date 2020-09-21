الدفاع التركية تُعلن نجاح عمليات تدريبية لغواصاتها في المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح عمليات تدريبية أجرتها غواصاتها في سواحل البحر الأبيض المتوسط مقابل ولاية أزمير التركية.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء، فقد نجحت الغواصات بتنفيذ عمليات إطلاق طوربيد تدريبي من غواصاتها الموجودة في سواحل ولاية أزمير غربي تركيا والمطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته، أمس الأحد، إلى تنفيذ غواصات البحرية التركية عمليات إطلاق طوربيدات ناجحة يوم 19 سبتمبر الجاري.

وتتزامن التدريبات العسكرية البحرية التركية مع انخفاض وهدوء نسبي لأجواء التصعيد الدبلوماسي بين تركيا وجيرانها اليونان وقبرص على أثر خلافات عميقة حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب التي تجريها السفن التركية بحثا عن النفط في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات سابقة، إن سفينة التنقيب “أوروتش رئيس” ستعود لعملها شرقي المتوسط بعد انتهاء أعمال الصيانة، لافتا إلى أن سحبها “خطوة لها مغزاها”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، إن “إجراء محادثات استخبارية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا”.