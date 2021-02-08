الدفاع التونسية: تحسن الوضع في ليبيا له انعكاسات إيجابية على بلادنا

عقدت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الاثنين، جلسة استماع إلى وزير الدفاع الوطني التونسي إبراهيم البرتاجي، حول الأوضاع الإقليمية الأمنية على الحدود التونسية مع ليبيا.

واعتبر الوزير أن الحوار القائم بين أطراف الأزمة الليبية سيساهم في تحسن الوضع الأمني في ليبيا، مؤكدا بأن ذلك ستكون له انعكاسات إيجابية على تونس وحدودها الشرقية.

وشدّد البرتاجي خلال جلسة الاستماع، على أن الوضع الإقليمي في تحسّن بحكم التغيّرات الحاصلة في ليبيا وأن تونس ستستفيد من ذلك.

وفي تصريح صحفي عقب الجلسة، قال وزير الدفاع التونسي إن الوضع على الحدود التونسية الليبية، يسير نحو التحسن، بفضل محاولات التهدئة بين مختلف الأطراف الليبية ومحاولات الحوار، وبالتالي فإن الوضع الأمني سيتحسن شيئا فشيئا في ليبيا وهذا سيكون له انعكاس إيجابي على الحدود التونسية مع ليبيا.

وذكر البرتاجي أن النواب أكدوا على ضرورة أن يكون الجيش التونسي على أتم الاستعداد لحماية الحدود من كل محاولات التهريب ومحاولات الجريمة المنظمة بين الحدود، بالإضافة إلى مناقشة مدى استعداده للدفاع عن الحدود الشرقية مع ليبيا وكل القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.

وأشار وزير الدفاع التونسي إلى أن الجميع أكدوا على أن كل المؤشرات تشير إلى تحسن الوضع في ليبيا، مما يسهل مهمة الجيش.